С начала года в Татарстане выявлено 76 нарушений закона в области недропользования

С начала 2020 года в Татарстане выявлено 76 нарушений требований законодательства в области недропользования, наложено штрафов на сумму 14,2 млн рублей, возбуждено два уголовных дела. Такие данные сегодня озвучили в Минэкологии РТ.

Круглый стол провели при участии представителей Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры, Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры, Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ.

Сообщается, что стороны обсудили алгоритм взаимодействия Минэкологии РТ с правоохранительными органами и прокуратурой и единую концепцию совместной работы.



Ранее правительство РФ изменило финансирование расходов по федеральному проекту оздоровления Волги в рамках нацпроекта «Экология».

