Старфельт: «Рубину» нужно побороться за топ-4 по итогам сезона»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт поделился ожиданиями от оставшейся части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, казанской команде необходимо побороться за попадание в четверку сильнейших в чемпионате страны.

Накануне шведский футболист продлил контракт с «Рубином» до лета 2024 года.

— Конечно, я хочу продолжать прогрессировать как футболист, мне кажется, в «Рубине» у меня есть для этого возможности. Хочу, чтобы прогрессировала команда. Если команда играет хорошо, то и футболисты прибавляют. Нам нужно смотреть вверх турнирной таблицы и побороться за топ-4 по итогам сезона, — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

Фото: rubin-kazan.ru

Старфельт выступает за казанский «Рубин» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне шведский футболист провел 18 матчей в рамках РПЛ и забил два гола. Выступая за казанский клуб, он начал вызываться в сборную Швеции.

«Рубин» по итогам первой половины сезона набрал 28 очков и делит с московским «Локомотивом» 8-е место в турнирной таблице РПЛ. От идущего четвертым ФК «Сочи» казанскую команду отделяет 5 очков.

Вместе со Старфельтом новое соглашение с клубом подписал 17-летний вратарь Никита Янович. Это первый профессиональный контракт воспитанника казанской академии в карьере.