«Рубин» продлил контракт Старфельта и подписал молодого вратаря

«Рубин» подписал новый контракт с защитником Карлом Старфельтом, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Стороны продлили соглашение с футболистом до лета 2024 года.

Также казанский клуб подписал 17-летнего вратаря Никиту Яновича. Воспитанник казанской академии оформил свой первый взрослый контракт в карьере.

Фото: rubin-kazan.ru

Старфельт выступает за команду с июля 2019 года. Под руководством Леонида Слуцкого защитник стал игроком основного состава «Рубина», а также начал вызываться в сборную Швеции.

Янович дебютировал за казанский клуб в контрольном матче против «Нижнего Новгорода» (3:1) на втором тренировочном сборе команды в Турции.