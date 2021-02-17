В Казгордуме переизбрали председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и нацвопросам

В Казгордуме переизбрали председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам. Им стала депутат Зухра Нигматуллина.

Об этом было объявлено во время заседания постоянных комиссий Казанской городской думы по образованию, культуре и национальным вопросам и по делам молодежи, физкультуре и спорту, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: tatarstan.er.ru

Напомним, ранее эту должность занимала Гузель Сагитова. С 15 февраля она назначена заместителем руководителя исполнительного комитета Казани.

Зухра Нигматуллина родилась 28 апреля 1972 года в Казани. В 1994 году окончила Казанский государственный университет по специальности «социология». С 1993 по 1996 годы была телевизионной ведущей ГТРК «Татарстан». С 1996 по 1997 годы - социолог отдела по работе с персоналом, помощник председателя по связям со средствами массовой информации (пресс-центра), руководитель пресс-центра Национального банка РТ.

С 2006 по 2011 работала заместителем руководителя исполнительного комитета Казани по социальным вопросам. Директор культурно-досугового комплекса им.В.И. Ленина.

Татьяна Леухина