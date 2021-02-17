Фирма Даниса Зарипова «ЗаряД» потребовала 1,7 млн рублей с хоккейного клуба «Челны»

Фото: Олег Тихонов

Фирма по производству клюшек «ЗаряД», которую основал хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, подала в Арбитражный суд Татарстана иск к городскому хоккейному клубу «Челны». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление к ХК из Набережных Челнов было подано два дня назад и пока не принято к производству. Сумма требования составила 1,7 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

Напомним, в прошлом году Военно-промышленный холдинг «Калашников» взыскал 500 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака с ООО «ЗаряД». Причиной судебного разбирательства стали два модельных ряда хоккейных клюшек — АК-12 и АК-47.

Данис Зарипов основал «ЗаряД» в августе 2016 года, еще будучи игроком магнитогорского «Металлурга». Фирма производит клюшки из композитных материалов, а еще выпускает спортивную одежду. В декабре 2020 года сооснователь фирмы Иван Савин ушел с должности генерального директора.