«Калашников» отсудил полмиллиона у фабрики клюшек хоккеиста Даниса Зарипова

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Военно-промышленный холдинг «Калашников» взыскал 500 тыс. рублей за незаконное использование товарного знака с ООО «ЗаряД» — челнинской фабрики клюшек хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Татарстана.

Причиной судебного разбирательства стали два модельных ряда хоккейных клюшек — АК-12 и АК-47.

Напомним, что в мае 2019 года стороны уже заключали мировое соглашение. Причиной спора было незаконное использование товарного знака «Калашников» фирмой Зарипова.

Как рассказали «Реальному времени» в концерне, «ЗаряД» изначально запустил производство незаконно, не запросив разрешения на товарный знак. Тогда «Калашников» впервые подал в суд на фирму Зарипова. В итоге стороны в мае 2019 года заключили мировое соглашение.

В марте концерн «Калашников» вновь обратился в суд с иском к компании «ЗаряД».

