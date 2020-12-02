Иван Савин «потерял» заряд после антирекордного года для компании Даниса Зарипова

Больше не директор

Как стало известно «Реальному времени», сооснователь фирмы татарстанского хоккеиста Даниса Зарипова «ЗаряД» ушел с должности генерального директора. С конца прошлой недели, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», гендиректор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин больше не является руководителем компании по производству хоккейного инвентаря, основанной им и форвардом «Ак Барса».



Вместо него этот пост занял Артур Константинов — ранее заместитель Савина. Кроме того, Константинов числится директором ООО «Заряд Спорт», основной вид деятельности которого — оптовая торговля одеждой и обувью.

В первой половине 2020 года Иван Савин уже заявлял, что намерен покинуть пост руководителя «ЗаряДа». Тогда же он пояснял, что оставил за собой место председателя совета директоров компании. Все эти пертурбации происходили на фоне того, что фирма показала крупный убыток по итогам 2019 года.

«ЗаряД» закончил 2019 год со 120-миллионным убытком, следует из отчетности компании. Фото: Сергей Афанасьев

Иван Савин: «Все решения будут приниматься в интересах компании»

«ЗаряД» закончил 2019 год со 120-миллионным убытком, следует из отчетности компании. Выручка компании составила за этот период 150,49 млн рублей — немногим больше, чем годом ранее, при этом в 2018 году «ЗаряД» показал прибыль в 44 млн рублей.



В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Иван Савин затруднился назвать причину столь резкого падения прибыли, сославшись на необходимость «поднять отчеты и цифры». Однако, с его слов, у компании есть решение этой проблемы: создание новых линеек спортинвентаря — анонсированных ранее коньков, лыж и удочек.

В 2019 году «ЗаряД» подписал соглашение с компанией UMATEX, принадлежащей «Росатому», которая к тому времени уже поставляла углеродное волокно для производства клюшек. Тогда представители компаний заявили, что «соглашение направлено на расширение линейки продуктов», а именно производство лыж, коньков и удочек.

В 2019 году «ЗаряД» подписал соглашение с компанией UMATEX, принадлежащей «Росатому», которая к тому времени уже поставляла углеродное волокно для производства клюшек. Фото: tatarstan.ru

— Запустить новый вид продукции в спортивной отрасли непросто, но мы работаем в этом направлении. Пандемия повлияла, конечно. Что мы, особенные, что ли? Тем не менее мы прилагаем все усилия чтобы минимизировать влияние коронавируса на деятельность компании, — заверил Савин.

Причиной своего ухода с должности генерального директора он назвал изменения в структуре управления, вызванные вхождением в состав акционеров компании «Росатом», а именно учреждением совета директоров.

— Пока ключевой пакет у нас. Доли распределены 50—25—25. Половина у UMATEX, по 25 — у меня и Даниса. Решение мы принимаем коллегиально, в рамках совета директоров. Поэтому здесь нет никаких проблем или опасений. Все регламенты принятия решений прописаны. Все решения будут приниматься в интересах компании, тупиковых моментов нет, — заявил Иван Савин в разговоре с «Реальным временем».

Данис Зарипов, основатель «ЗаряДа», не стал комментировать корреспонденту «Реального времени» сложившуюся ситуацию. Фото: Олег Тихонов

Зарипов думает только о хоккее

Данис Зарипов, основатель «ЗаряДа», не стал комментировать корреспонденту «Реального времени» сложившуюся ситуацию, сославшись на то, что сейчас идет регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, в котором Зарипов выступает в составе «Ак Барса».

Оперативно связаться с новым руководителем компании также не удалось — его номер был недоступен.

ООО «ЗаряД» Даниса Зарипова открылось в 2016 году. Компания стала первым российским производителем клюшек, а расположилась в Набережных Челнах. На церемонии открытия присутствовал на тот момент премьер-министр республики Ильдар Халиков, экс-министр экономики Татарстана, а ныне врио главы Мордовии Артем Здунов и другие представители спортивной и бизнес-элиты республики. Объем инвестиций, вложенных Зариповым в создание производства, не раскрывается.

Дмитрий Зайцев