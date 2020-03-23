«Калашников» предъявил Данису Зарипову иск на полмиллиона

Клюшка-автомат

Военно-промышленный холдинг «Калашников» может встретиться в суде с компанией по производству хоккейных клюшек «ЗаряД», основанной знаменитым хоккеистом, форвардом «Ак Барса» Данисом Зариповым. Иск холдинга зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана, а причиной, как выяснило «Реальное время», стали два модельных ряда хоккейных клюшек — АК-12 и АК-47.

Обе этих аббревиатуры зарегистрированы как товарные знаки «Калашникова». При этом «ЗаряД» выпускает клюшки с такими названиями и маркировкой — их и сейчас можно найти на сайте фирмы. Кроме соответствующих надписей, они украшены стилизованным изображением автомата Калашникова. АК-47 у Зарипова стоит около десяти тысяч рублей, АК-12 — около семи тысяч.

Иск холдинга зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана, а причиной, как выяснило «Реальное время», стали два модельных ряда хоккейных клюшек — АК-12 и АК-47. Фото Сергея Афанасьева

Как рассказали «Реальному времени» в концерне, «ЗаряД» изначально запустил производство незаконно, не запросив разрешения на товарный знак. Тогда «Калашников» впервые подал в суд на фирму Зарипова. В итоге стороны в мае 2019 года заключили мировое соглашение. Как следует из материалов суда, по этому соглашению «ЗаряД» заключал лицензионный договор, выплачивал за пользование знаками 100 тысяч рублей и еще столько же — за тот период, когда использовал знаки незаконно.

Срок действия соглашения истек в декабре 2019 года.

— До истечения разрешенного срока использования (декабрь 2019 года) концерн сделал ООО «ЗаряД» предложение заключить лицензионный договор на новый срок, направив проект соответствующего соглашения. Однако до настоящего времени ООО «ЗаряД» лицензионный договор не заключило, продолжая бездоговорное использование товарных знаков АК-12 и АК-47, что в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ дает правообладателю право требовать с нарушителя компенсацию, — ответили на запрос «Реального времени» в концерне «Калашников».

«Реальное время» направило запрос в ООО «ЗаряД». Оперативно связаться с руководством фирмы не удалось.

Похоже, что для концерна защита своего самого знаменитого товарного знака — вопрос принципа. Фото day.org.ru

Как «Калашников» стоит на страже АК 47

Сумма иска небольшая — полмиллиона рублей. За 2018 год «ЗаряД» зафиксировал 149,5 млн рублей выручки и прибыль в 44,5 млн рублей. Выручка «Калашникова» исчисляется десятками миллиардов рублей, прибыли — сотнями миллионов рублей, но, похоже, что для концерна защита своего самого знаменитого товарного знака — вопрос принципа.

Так, в 2019 году «Реальное время» обнаружило свыше десятка решений по искам, поданным «Калашниковым» в связи с незаконным использованием товарных знаков. Чаще всего речь шла о незаконной торговле игрушками под брендом «Калашникова». Но был, например, и иск к производителю токарных станков под названиями, похожими на другой товарный знак «Калашникова», не связанный со знаменитым автоматом. Чаще всего в суде «Калашников» и ответчики приходили к мировому соглашению, а суммы компенсаций оказывались незначительными — порядка нескольких десятков тысяч рублей. Но с производителя станков «Калашников» взыскал все 500 тысяч рублей, еще с одного из ответчиков в Москве — 250 тысяч рублей.

Фирма производит клюшки из композитных материалов, а еще выпускает спортивную одежду. Фото Сергея Афанасьева

Данис Зарипов основал «ЗаряД» в августе 2016 года, еще будучи игроком магнитогорского «Металлурга». Фирма производит клюшки из композитных материалов, а еще выпускает спортивную одежду.

Сейчас Зарипову принадлежит 25%-ная доля этого бизнеса, еще 25% — у директора компании, бывшего хоккеиста Ивана Савина. 50% компании принадлежат АО «НПК «Химпроминжиниринг» — структуре «Ростатома». О том, что «Росатом» приобрел долю в бизнесе Зарипова, госкорпорация объявила в июле 2019 года.

Александр Артемьев