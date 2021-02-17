Сборная России по водному поло разгромила Германию в квалификации к Олимпиаде

Сборная России по водному поло крупно обыграла команду Германии (17:5) в третьем матче группового раунда квалификационного турнира к Олимпийским игра в Пекине.

Россияне уже в первой четверти вели со счетом 5:0, но после большого перерыва немцы смогли немного сократить отставание. В третьей и четвертой четвертях команда Сергея Евстигнеева забила в ворота соперника 11 мячей, на что немецкий коллектив сумел ответить лишь двумя точными выстрелами.

Лучшим игроком матча признан игрок сборной России Михаил Меркулов, забивший шесть голов. Еще пять мячей в ворота немцев забросили ватерполисты казанского «Синтеза» — Роман Шепелев (дубль), Сергей Лисунов, Иван Сучков и Никита Деревянкин (забили по голу).

После трех проведенных туров в активе сборной России стало 5 очков. Команда Евстигнеева занимает вторую строчку в группе В. На групповом этапе россиянам осталось провести две игры — с Хорватией (17 февраля) и Нидерландами (18-го).

По итогам группы четыре лучшие сборные проходят в четвертьфинал соревнований. Для попадания на Олимпиаду России необходимо попасть в тройку лучших по итогам турнира.

Напомним, в составе сборной России на турнир приглашены шесть ватерполистов казанского «Синтеза».