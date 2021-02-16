Житель Казани выплатил 2,5 млн рублей долгов на следующий день после ареста его машины

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В Казани местный житель выплатил 2,5 млн рублей долгов по налогам и штрафам на следующий день после того, как судебные приставы арестовали, изъяли и поместили на специализированную стоянку его автомобиль Opel Astra.

Помимо иномарки, в собственности неплательщика находятся 30 земельных участков, на которые управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану наложило запрет по совершению регистрационных действий. Аналогичная мера была принята и в отношении другого движимого и недвижимого имущества жителя Казани.

Еще до изъятия автомобиля, расчетные счета неплательщика были арестованы, а ему самому вручили предупреждение об уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП по Татарстану.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Татарстана арестовали и изъяли за неуплату налогов 17 автомобилей. Всего с начала 2021 года в результате мер, принятых управлением ФССП по РТ, взыскано более 300 млн рублей налоговых платежей.



Также в феврале в Казани судебные приставы арестовали иномарку местного жителя, который задолжал более 100 тыс. рублей алиментов несовершеннолетнему сыну-инвалиду.



Татьяна Демина