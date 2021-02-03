У жителя Казани, задолжавшего алименты ребенку-инвалиду, арестовали иномарку

В Казани судебные приставы наложили арест на иномарку местного жителя, который задолжал более 100 тыс. рублей алиментов несовершеннолетнему сыну-инвалиду, сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

До ареста на машину марки Great Wall был наложен запрет на регистрационные действия. Также должнику ограничили право на управление автомобилем. Однако и после этого он не выплатил задолженность по алиментам.

После оценки машину неплательщика алиментов продадут в счет погашения долга. Оставшиеся от реализации автомобиля деньги направят на погашение задолженности по исполнительному производству о взыскании налогов.

Напомним, в 2020 году в Татарстане разыскали 1 200 неплательщиков алиментов. Всего за год было заведено 1 772 розыскных дела, что на 450 дел больше, чем в 2019 году. В прошлом году в республике с неплательщиков алиментов взыскали 298 млн рублей.



Татьяна Демина