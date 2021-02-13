Судебные приставы Татарстана арестовали и изъяли 17 автомобилей за неуплату налогов

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Судебные приставы Татарстана арестовали и изъяли 17 автомобилей за неуплату налогов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Четверо должников, чтобы не лишиться автомобилей, сразу выплатили долг. Так, владелец Chevrolet Aveo из Лаишевского района выплатил 350 тысяч рублей, а жительница Казани выложила 180 тысяч, чтобы не лишиться автомобиля Opel Astra.

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Всего с начала 2021 года в результате мер судебных приставов взыскано более 300 млн рублей налоговых платежей.

Ранее в Татарстане предприятие выплатило 2,7 млн рублей долгов по налогам.

Ольга Плешкова