В Елабужском районе РТ более 700 семей и одиноких граждан стоят в очереди на улучшение жилищных условий

На сегодняшний день в Елабужском районе Татарстана в списке на улучшение жилищных условий в отделе по учету и распределению жилья состоят 759 семей и одиноких граждан.

Планируют улучшить условия проживания по программе «Социальная ипотека» 39 семей, еще 57 семей Елабужского района хотят сделать это по программе «Молодая семья».

В прошлом году через отдел учета и распределения жилья исполнительного комитета Елабужского района РТ выдали 20 субсидий и два жилищных сертификата на улучшение жилищных условий по федеральным и республиканским программам, сообщается на официальном сайте Елабужского района РТ.

Фото: Максим Платонов

В текущем году власти муниципалитета намерены выделить жилое помещение для временного проживания многодетной семье, имеющей пять и более детей до получения жилищного сертификата.

В прошлом году в Елабужском районе по договору найма из маневренного фонда выделили жилое помещение общей площадью 43 кв. метров многодетной семье имеющую шестерых детей.

Напомним, в Татарстане в 2021 году планируется построить как минимум 2 млн 670 тысяч кв. м жилья. От этого объема около 10% (280 тыс. кв. м) — социальная ипотека.



Татьяна Демина