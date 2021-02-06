В Татарстане построят 2 млн 670 тысяч кв. метров жилья в 2021 году

В Татарстане в текущем году планируется построить как минимум 2 млн 670 тысяч кв. м жилья. От этого объема около 10% (280 тыс. кв. м) — социальная ипотека. Такие данные привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сегодня на совещании в Доме правительства РТ.



По его словам, из 161 дома в республике сдано 12 домов и 1 313 квартир. Из многоквартирных домов на стадии строительства в высокой степени готовности находится 71 соципотечный дом. По линии коммерческой застройки сдано 19 многоквартирных домов из 164 запланированных. Общая площадь — 1 млн 200 тыс. кв. м.

Из оставшихся 145 домов высокую степень готовности имеют 43 дома, среднюю — 53 дома. Менее чем на 30% готовы 49 домов.

По индивидуальному жилищному строительству построили 913 домов. В планах на 2021 год — 8 330 домов. Пока что план по строительству жилых домов выполнен на 10,5%, сообщает пресс-служба президента РТ.

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Ранее «Реальное время» публиковало материал о несоответствии количества долгостроев сумме бюджетных расходов в Татарстане — количество долгостроев и замороженных объектов по государственным программам строительства сократилось почти на треть — до 1187 объектов, тогда как сумма бюджетных расходов почему-то остается прежней — около 33 млрд рублей.