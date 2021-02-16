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В Казани наблюдаются девятибалльные пробки

17:31, 16.02.2021
В Казани наблюдаются девятибалльные пробки
Фото: kzn.ru

В Казани вечером вновь наблюдаются большие пробки. На 17.25 дорожная ситуация оценивается в 9 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Достоевского, Волкова, а также на Сибирском тракте.

Пробки есть и на улицах Туфана Миннуллина, Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Астрономической, Татарстана. Частично стоят улицы Танковая, Рихарда Зорге, Родины, Аделя Кутуя, Ломжинская, комиссара Габишева.

На другой стороне Казанки заторы образовались на проспектах Ямашева и Ибрагимова, улицах Максимова, Короленко, Фатыха Амирхана, Васильченко, Восход, Восстания и так далее.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», крупные заторы продержатся до 19.00.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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