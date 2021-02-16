Совет ректоров Татарстана одобрил кандидатов на пост ректора КНИТУ-КАИ

Накануне Совет ректоров Татарстана утвердил четверых кандидатов, претендующих на пост ректора КНИТУ-КАИ. Все они представили свои программы по развитию университета.

После презентации «дорожных карт» члены совета задали претендентам по несколько вопросов, сообщает пресс-служба КФУ. В большей степени они касались приоритетных направлений развития, перспективных исследований, новых технологий и методик, а также создания консорциумов в различных областях.

«После непродолжительного обсуждения Совет пришел к выводу, что все заявленные кандидатуры следует допустить к защите», — отмечается в сообщении.

Фото: kpfu.ru

Напомним, что в начале февраля ученый совет КНИТУ-КАИ утвердил четыре кандидатуры на пост ректора. Среди них завкафедрой технической физики Алмаз Гайсин, директор Набережночелнинского института КФУ Махмут Ганиев, проректор вуза по образовательной деятельности и воспитательной работе Алексей Лопатин и директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина. Действующий ректор Альберт Гильмутдинов снял свою кандидатуру.