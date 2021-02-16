«Тамбов» снялся с молодежного первенства России по футболу

Футбольный клуб «Тамбов» официально снялся с молодежного первенства России по футболу. Об этом сообщается в телеграм-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

Такое решение объясняется финансовыми проблемами тамбовчан.

«Клуб из Тамбова уведомил лигу о снятии команды с молодежного первенства России», — говорится в сообщении.

«Тамбов» провел в молодежном чемпионате России 14 матчей и на паузу ушел на 7-м месте в турнирной таблице группы А.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тамбов» может досрочно прекратить выступления из-за долгов. Руководство РПЛ и клубы лиги намерены помочь тамбовской команде доиграть текущий сезон.

Недавно «Тамбов» отправился на тренировочный сбор в Крымск, где с командой занимались 12 футболистов. Для заявки новичков на оставшуюся часть сезона клубу необходимо закрыть долги по зарплате перед своими сотрудниками и футболистами. На данный момент на «Тамбов» наложен запрет на регистрацию новых игроков на официальные турниры.