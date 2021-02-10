«Тамбов» возобновил зимние сборы команды с 12 футболистами в составе

Футбольный клуб «Тамбов» сообщил о возобновлении тренировок в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

В расположение команды прибыло 12 футболистов: вратари Сергей Рыжиков, Никита Чагров, Виталий Сычев, защитники Никита Чичерин, Виталий Шахов, Зураб Гигашвили, полузащитники Павел Карасев, Владимир Кабахидзе, Антон Килин, Николас Лоуренс Анвон, нападающие Дмитрий Меренчуков и Артем Архипов.

Кроме этого, с командой готовятся несколько игроков, находящихся на просмотре. Они пока не заявлены для участия в чемпионате России из-за санкций со стороны Российского футбольного союза (РФС) в связи с долгами клуба по зарплате.

Команда будет тренироваться в Крымске до матча с московским «Локомотивом» в рамках 1/8 Кубка России по футболу, который состоится в Москве 21 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тамбов» может досрочно прекратить свои выступления из-за долгов. Руководство РПЛ и клубы лиги намерены помочь тамбовской команде доиграть текущий сезон.