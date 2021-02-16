В Нижегородской области завели уголовное дело на владелицу Land Rover, из-за которой 8 вагонов сошли с рельсов
Транспортная полиция завела уголовное дело на жительницу Нижегородской области, врезавшуюся в товарный состав на своем Land Rover. Ей грозит лишение свободы до 1 года.
По данным Приволжского управления МВД на транспорте, 12 февраля женщина нарушила правила дорожного движения и выехала на переезд через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Она столкнулась с составом из-за чего восемь вагонов сошли с рельсов.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».
Напомним, ДТП произошло возле станции Шеманиха. По данным спасателей, погибших в результате происшествия не было. Водитель иномарки пострадал.ПроисшествияАвто
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