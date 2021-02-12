В Нижегородской области восемь вагонов сошли с рельсов из-за врезавшегося в состав Land Rover
В пятницу вечером в Нижегородской области Land Rover врезался в хвостовые вагоны порожнего поезда. В результате с рельсов сошли восемь вагонов.
ДТП произошло на железнодорожном переезде станции Шеманиха, сообщает областной главк МЧС. По данным спасателей, погибших нет, пострадал водитель иномарки.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточняют, что собственником Land Rover является женщина, а личность водителя сейчас устанавливается.
На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела МВД России. Движение на участке пути приостановлено в обоих направлениях.
В надзорном ведомстве проверят исполнение законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.ПроисшествияАвто
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