В Нижегородской области восемь вагонов сошли с рельсов из-за врезавшегося в состав Land Rover

Фото: Олег Тихонов (архив)

В пятницу вечером в Нижегородской области Land Rover врезался в хвостовые вагоны порожнего поезда. В результате с рельсов сошли восемь вагонов.

ДТП произошло на железнодорожном переезде станции Шеманиха, сообщает областной главк МЧС. По данным спасателей, погибших нет, пострадал водитель иномарки.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточняют, что собственником Land Rover является женщина, а личность водителя сейчас устанавливается.

На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела МВД России. Движение на участке пути приостановлено в обоих направлениях.

В надзорном ведомстве проверят исполнение законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.