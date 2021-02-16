Минниханов решил выделить средства на ремонт Дома дружбы народов «Родник»

Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о выделении ресурсов на составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту Дома дружбы народов «Родник». Об этом сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Отремонтировать «Родник» сегодня попросил депутат горсовета Челнов Виталий Агапов: «Вот уже более 30 лет Дом дружбы народов «Родник», объединивший 22 национальные общины и 20 национальных ансамблей, терпеливо ждет своей очереди на капитальный ремонт. Если в этом году будет дан толчок данной работе, это стало бы большой радостью для нас и одним из самых больших мероприятий, направленных на укрепление дружбы народов, сохранение родных языков».

Мэр Набережных Челнов сегодня сообщил, что доля предприятий ТОСЭР в экономике города сейчас составляет 8,1%. Пять лет назад этот показатель был равен 1,7%. Объем валового территориального продукта вырос в 1,3 раза за последние пять лет. Индекс промпроизводства по городу равен 101%. Рост обеспечен за счет предприятий обрабатывающих отраслей.



Маргарита Головатенко