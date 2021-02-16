После ареста имущества казанская организация выплатила 5 млн рублей долгов по налогам

Казанская организация, занимающаяся обслуживанием водного пассажирского транспорта, задолжала по налогам 5 млн рублей, документ поступил к судебным приставам для принудительного исполнения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.



Предприятие не принимало мер по выплате налогов и после того, как судебные приставы привлекли руководителя к административной ответственности по статьям о нарушении законодательства об исполнительном производстве и неисполнении требований неимущественного характера.

Тогда судебный пристав в присутствии понятых наложила арест на ремонтный цех, прачечную и другие объекты предприятия. Руководство компании предупредили о привлечении к уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. После этого фирма полностью погасила долг. Ограничения отменили.

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На днях сообщалось, что житель Тетюшского района РТ стал фигурантом уголовного дела после того, как распродал по частям свой УАЗ. Автомобиль был арестован судебными приставами из-за долгов 46-летнего владельца по налогам и кредитам.

Маргарита Головатенко