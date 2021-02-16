После ареста имущества казанская организация выплатила 5 млн рублей долгов по налогам
Казанская организация, занимающаяся обслуживанием водного пассажирского транспорта, задолжала по налогам 5 млн рублей, документ поступил к судебным приставам для принудительного исполнения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.
Предприятие не принимало мер по выплате налогов и после того, как судебные приставы привлекли руководителя к административной ответственности по статьям о нарушении законодательства об исполнительном производстве и неисполнении требований неимущественного характера.
Тогда судебный пристав в присутствии понятых наложила арест на ремонтный цех, прачечную и другие объекты предприятия. Руководство компании предупредили о привлечении к уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. После этого фирма полностью погасила долг. Ограничения отменили.
На днях сообщалось, что житель Тетюшского района РТ стал фигурантом уголовного дела после того, как распродал по частям свой УАЗ. Автомобиль был арестован судебными приставами из-за долгов 46-летнего владельца по налогам и кредитам.
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