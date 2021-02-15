Татарстанцу грозит до 2 лет колонии за продажу арестованного приставами УАЗа

Житель Тетюшского района РТ стал фигурантом уголовного дела после того, как распродал по частям свой УАЗ. Автомобиль был арестован судебными приставами из-за долгов 46-летнего владельца по налогам и кредитам.

Также приставы арестовали две другие машины должника: Skoda Fabia и ВАЗ-21214. Имущество оставили владельцу на ответственное хранение, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Фото: r74.fssp.gov.ru

Однако позже приставы решили проверить сохранность автомобилей и обнаружили, что собственник продал отечественный внедорожник по частям. Приставы подчеркивают, что заработанные деньги он не направил на погашение долга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Подозреваемому грозит по этой статье до 2 лет лишения свободы.