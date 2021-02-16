«Магнит» запустил в Казани первый дискаунтер
Сеть магазинов «Магнит» открыла в Казани первый дискаунтер под названием «Моя цена». Как сообщили в пресс-службе компании, он появился на базе магазина «у дома» на улице Космонавтов.
Площадь дискаунтера составляет 200 кв. м.
Там отметили, что второй дискаунтер откроется в Татарстане весной 2021 года. Он появится в Нижнекамске на улице Чулман.
Ранее «Реальное время» сообщало о развитии модели магазинов-дискаунтеров в России. Так, в связи со снижением доходов населения в России за 3 года почти на четверть увеличилось количество сетей, работающих в формате жестких дискаунтеров.
Справка
Дискаунтер — магазин с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных.
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