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«Магнит» запустил в Казани первый дискаунтер

10:52, 16.02.2021
«Магнит» запустил в Казани первый дискаунтер
Фото: pixabay.com

Сеть магазинов «Магнит» открыла в Казани первый дискаунтер под названием «Моя цена». Как сообщили в пресс-службе компании, он появился на базе магазина «у дома» на улице Космонавтов.

Площадь дискаунтера составляет 200 кв. м.

Там отметили, что второй дискаунтер откроется в Татарстане весной 2021 года. Он появится в Нижнекамске на улице Чулман.

Ранее «Реальное время» сообщало о развитии модели магазинов-дискаунтеров в России. Так, в связи со снижением доходов населения в России за 3 года почти на четверть увеличилось количество сетей, работающих в формате жестких дискаунтеров.

Справка

Дискаунтер — магазин с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних рыночных.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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