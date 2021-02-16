«Магнит» запустил в Казани первый дискаунтер

Сеть магазинов «Магнит» открыла в Казани первый дискаунтер под названием «Моя цена». Как сообщили в пресс-службе компании, он появился на базе магазина «у дома» на улице Космонавтов.

Площадь дискаунтера составляет 200 кв. м.

Там отметили, что второй дискаунтер откроется в Татарстане весной 2021 года. Он появится в Нижнекамске на улице Чулман.

Ранее «Реальное время» сообщало о развитии модели магазинов-дискаунтеров в России. Так, в связи со снижением доходов населения в России за 3 года почти на четверть увеличилось количество сетей, работающих в формате жестких дискаунтеров.