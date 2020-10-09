Количество магазинов-дискаунтеров в России за три года увеличилось почти на четверть

В связи со снижением доходов населения в России за три года почти на четверть увеличилось количество сетей, работающих в формате жестких дискаунтеров. Подтверждением тому служит выход продуктовых ретейлеров федерального уровня в эту нишу, сообщает «Коммерсант».



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По оценкам экспертов, с сентября 2017 года по сентябрь текущего года количество жестких дискаунтеров (с ограниченным ассортиментом с выкладкой в транспортной упаковке и ценами в среднем ниже на 15%, чем в обычных дискаунтерах) по стране выросло на 24,7% — это до 139,6 объекта. Большинство из них (64%) — магазины «у дома», еще 34% — супермаркеты, гипермаркетов среди них только 2%.

Ранее «Реальное время» сообщало о развитии модели магазинов-дискаунтеров в России.