Минобороны России потребовало с «Туполева» 5,5 млрд рублей за срыв сроков разработки Ту-160М

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года. Иск поступил 10 декабря 2020 года.



Предварительное заседание назначено на 4 марта. Вероятно, слушания по делу пройдут в закрытом режиме.



ПАО «Туполев» вменяется нарушение сроков выполнения составной части опытно-конструкторских работ под шифром «70М 506». По данным «Интерфакса», речь может идти о сопряжении новой ракеты (изд. 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изд. 70М).

Для нового Ту-160М, а также глубоко модернизированного Ту-95МСМ и перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) разрабатывают новую ракету. По данным сайта госзакупок, она создается в рамках ОКР под шифром «изделие 506». Сейчас стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС планово оснащаются современными крылатыми ракетами Х-101 (изделие 504) и Х-102 (вариант ракеты с термоядерной боеголовкой).



Фото: mil.ru

В начале ноября прошлого года с аэродрома Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова совершил первый полет глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02.



В декабре 2020 года СМИ выяснили, что финальная сборка опытных образцов перспективного стратегического стелс-ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) будет осуществляться на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова.

