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СМИ: на Казанском авиазаводе им. Горбунова будут собирать стелс-ракетоносцы ПАК ДА

12:34, 24.12.2020
СМИ: на Казанском авиазаводе им. Горбунова будут собирать стелс-ракетоносцы ПАК ДА
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России параллельно собирают сразу несколько опытных образцов перспективного стратегического стелс-ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) для проведения летных и наземных испытаний. Финальная сборка будет осуществляться на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова. Об этом ТАСС рассказал информированный источник.

В производство запускаются два или три объекта — для «статики» и для летных испытаний. Машины будут изготовлены с разницей в несколько месяцев. Точные сроки не приводятся. Кабина новейшего стратега собирается на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре прошлого года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвердили и ПАО «Туполев» приступило к разработке рабочей конструкторской документации.

В начале ноября с аэродрома Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова совершил первый полет глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02.

Татьяна Леухина
Справка

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) спроектирован по схеме «летающее крыло». В конструкции машины применят технологии и материалы, которые снизят заметность (технология «стелс»). Самолет будет нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, он будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.

ПромышленностьОПК Татарстан
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