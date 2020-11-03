В Казани совершил первый полет ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями

С аэродрома Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова совершил первый полет глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).



Пилотом стал Анри Наскидянц. Полет прошел в штатном режиме на высоте 6 тыс. м и длился 2 часа 20 минут. В рамках него были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32.

Напомним, 2 февраля ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». По информации конструкторского бюро, он проходил на высоте 1 500 метров и длился 34 минуты. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца.