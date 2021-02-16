Новичок «Рубина» Сайто пропустит около четырех недель из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто успешно прооперирован в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Японский футболист получил травму во время тренировки на втором сборе команды в Турции. 22-летний игрок повредил связочный аппарат голеностопного сустава.

По предварительным данным, восстановление Сайто от травмы займет около четырех недель. Японец вряд ли поможет команде в весенней части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Напомним, Сайто перешел в «Рубин» на правах аренды из японского клуба «Сенан Бельмаре» в декабре прошлого года.

Японец стал девятым легионером команды и не мог быть включен в заявку на РПЛ из-за лимита на легионеров. Для его заявки пришлось бы исключить одного иностранного футболиста. После новостей о сроках реабилитации тренерский штаб может принять решение не заявлять Сайто на остаток чемпионата страны.