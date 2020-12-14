«Рубин» арендовал японского полузащитника Мицуки Сайто

Полузащитник «Сенан Бельмаре» Мицуки Сайто стал игроком «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Японский футболист арендован казанцами сроком на 1,5 года с правом дальнейшего выкупа.

21-летний полузащитник выступал за молодежную и основную команду «Сенан Бельмаре» в высшей японской лиге J1. За это время Сайто провел за основу 75 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, ранее «Рубин» в гостях обыграл «Тамбов» (1:0) в матче РПЛ. Подробнее о победе казанцев можно почитать в материале «Реального времени».