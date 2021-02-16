Утром в Казани образовались 7-балльные пробки

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В Казани утром во вторник по состоянию на 8.00 образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Движение затруднено на улице Копылова, там произошла авария. Пробки наблюдаются на улицах Петра Витера, Сибгата Хакима, проспекте Ямашева.

Заторы из-за ДТП также образовались на улицах Амирхана, Павлюхина, Вишневского. Утром движение затруднено на улицах Аделя Кутуя, Николая Ершова, Космонавтов, Аграрная, проспектах Победы и Альберта Камалеева.