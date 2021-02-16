СМИ: в России предложили поднять цены на колбасы

Мясопереработчики предложили торговым сетям повысить закупочные цены на готовую продукцию, в том числе на колбасы и сосиски, на 10—15%. Это связано с подорожанием свинины и мяса курицы.

По данным одного из крупных переработчиков мяса, сейчас стоимость тушки бройлера первой категории равна 138 рублям за килограмм. Годом ранее цена составляла 92 рубля. Цена килограмма свинины на кости составляет около 138 рублей против 119 рублей в феврале 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отметил, что в декабре из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней.

В Минсельхозе РФ сообщили, что пока не получали обращения мясопереработчиков. Но ведомство не видит причин для роста цен. В начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация сейчас складывается и на рынке мяса птицы. По данным Минсельхоза, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем 2 года назад, передает «Коммерсант».

На прошлой неделе в России стоимость подсолнечного масла достигла новых максимумов. С начала года экспортные цены поднялись на 9%. Подсолнечное масло подорожало на 2 825 рублей, до 95 500 рублей за тонну.

Татьяна Леухина