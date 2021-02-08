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Подсолнечное масло в России с начала года подорожало на 9%

22:42, 08.02.2021
Подсолнечное масло в России с начала года подорожало на 9%
Фото: Олег Тихонов (архив)

В России стоимость подсолнечного масла достигла новых максимумов. С начала года экспортные цены поднялись на 9%.

По итогам прошлой недели цены на подсолнечник достигли 42 725 рублей за тонну, передает «Интерфакс», ссылаясь на данные «СовЭкона».

Подсолнечное масло подорожало на 2 825 рублей, до 95 500 рублей за тонну.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Оба показателя являются рекордными. Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла и возобновления активных закупок сырья маслозаводами», — цитирует агентство выводы авторов доклада.

В России в декабре ограничили цены на подсолнечное масло и сахар. Это произошло после того как на резкий рост цен на ряд продуктовых товаров обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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