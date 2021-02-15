Игрок сборной Бурундии из аутсайдера чемпионата Норвегии перейдет в «Уфу»

Полузащитник норвежского «Олесунна» Парфе Бизоза заинтересовал «Уфу». Об этом сообщает журналист Арилас Оуд-Саад, слова которого подтвердили в норвежском клубе.

По данным источника, стороны согласовали трансфер футболиста сборной Бурундии. Игрок уже вылетел на подписание контракта с уфимским клубом.

«У Парфе есть разрешение на переговоры и проведение медицинского обследования в европейском клубе. «Олесунн» и российский клуб договорились о переходе, так что теперь все зависит от Парфе и покупателя», — заявил спортивный директор Бьерн Эрик Мелланд.

Boom! @AalesundsFK er enig med russiske @UfaFc om en overgang for norsk-burundiske Parfait Bizoza. Han har allerede reist.



2016: 3. div med AaFK 2 (stopper).



17-18: 2. div med Herd (spiss).



2019: Obos med Raufoss (midtbane).



2020: Eliteserie-gjennombrudd.



For en reise! pic.twitter.com/iMkfpx26pu — Arilas Ould-Saada (@arilasos) February 15, 2021

21-летний Бизоза выступает за «Олесунн» первый сезон, вместе с которым занял последнее место в высшем чемпионате Норвегии. Его команда набрала всего 11 очков в 30 матчах и пропустила 85 голов. Для бурундийца это был дебютный сезон на высшем уровне.

Напомним, ранее «Уфа» объявила о переходе экс-капитана «Ахмата» Олега Иванова.