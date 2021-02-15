Новости спорта

23:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Игрок сборной Бурундии из аутсайдера чемпионата Норвегии перейдет в «Уфу»

23:13, 15.02.2021
Игрок сборной Бурундии из аутсайдера чемпионата Норвегии перейдет в «Уфу»

Полузащитник норвежского «Олесунна» Парфе Бизоза заинтересовал «Уфу». Об этом сообщает журналист Арилас Оуд-Саад, слова которого подтвердили в норвежском клубе.

По данным источника, стороны согласовали трансфер футболиста сборной Бурундии. Игрок уже вылетел на подписание контракта с уфимским клубом.

«У Парфе есть разрешение на переговоры и проведение медицинского обследования в европейском клубе. «Олесунн» и российский клуб договорились о переходе, так что теперь все зависит от Парфе и покупателя», — заявил спортивный директор Бьерн Эрик Мелланд.

21-летний Бизоза выступает за «Олесунн» первый сезон, вместе с которым занял последнее место в высшем чемпионате Норвегии. Его команда набрала всего 11 очков в 30 матчах и пропустила 85 голов. Для бурундийца это был дебютный сезон на высшем уровне.

Напомним, ранее «Уфа» объявила о переходе экс-капитана «Ахмата» Олега Иванова.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем