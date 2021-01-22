Экс-капитан «Ахмата» Олег Иванов перешел в «Уфу»

Бывший капитан и полузащитник «Ахмата» Олег Иванов стал игроком «Уфы», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Футболист подписал контракт сроком на 1,5 года. Игрок уже присоединился к команде на тренировочном сборе в Турции.

Последние девять сезонов Иванов провел в «Ахмате». За грозненскую команду 34-летний полузащитник провел 248 матчей в официальных турнирах и забил 16 мячей.

Напомним, ранее «Уфа» рассталась с полузащитником Кэтэлином Карпом.