Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по ипотеке семьям с двумя и более детьми

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для российских семей с двумя и более детьми.

Правительству РФ и Центральному банку поручено представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в стране в 2021—2024 годах до 31 марта, сообщается на сайте Кремля.

Также до 15 июля текущего года Путин поручил внести в российское законодательство изменения, призванные обеспечить дополнительную защиту прав граждан, «приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами».

Фото: Максим Платонов

Напомним, в январе Госжилфонд при президенте Татарстана представил обновленную программу соципотеки: увеличен размер нормативной площади, которая приобретается по льготной цене в 42,46 тысячи, и одновременно на 21,5% понижена стоимость сверхнормативной площади — до 50,9 тысячи рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина