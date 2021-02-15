Ассамблея народов Татарстана переизбрала председателем совета Фарида Мухаметшина

На отчетно-выборной конференции Ассамблеи народов Татарстана председателем совета организации переизбран спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин. В состав совета вошли 80 человек.

На мероприятии он отметил, что за 2020 год национально-культурные автономии Ассамблеи провели более 1,5 тысячи мероприятий. Еще свыше 400 этнокультурных мероприятий и более 100 онлайн-проектов реализовано Ассамблеей и Домом дружбы народов в партнерстве с министерствами и ведомствами республики.

Фото: tatarstan.ru

«Цифровая трансформация создает принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства и нам всем, однозначно, нужно осваивать современные инструменты коммуникации», — приводит слова Мухаметшина пресс-служба Госсовета РТ.

Также Мухаметшин упомянул, что 2021-й объявлен в Татарстане Годом родных языков. Напомним, в республике предлагается уже немало проектов под этот год, например, формировать моду на чтение или проводить парламентские уроки.

Стоит заметить, что в 2020 году финансирование программы сохранения и развития государственных языков республики сократилось в два раза.

