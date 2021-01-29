В феврале в Татарстане пройдут парламентские уроки, посвященные Году родных языков и народного единства

Фото: Максим Платонов (архив)

С 15 по 20 февраля в Татарстане пройдут парламентские уроки, посвященные Году родных языков и народного единства. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ и глава совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что образовательные программы играют важную роль в сохранении родных языков. На сегодняшний в Татарстане функционирует 871 школа с русским языком обучения и 657 — с татарским, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Также в республике работают 132 школы с этнокультурным компонентом образовательных программ: чувашский язык изучают в 88 школах, удмуртский — в 24, марийский — в 16, мордовский — в трех. Еще в одной школе ученики изучают иврит.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Напомним, в Татарстане 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства. По словам президента РТ Рустама Минниханова, это решение продиктовано необходимостью укреплять единство многонационального народа республики.



Татьяна Демина