В Татарстане предложили формировать моду на чтение в Год родных языков

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Аблаева

Главный редактор «Казанских ведомостей», глава Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Венера Якупова на итоговом совещании обратилась к руководству Татарстана с просьбой о принятии комплекса мер для поддержки печатного бизнеса.

«Люди хотят получать информацию с бумаги. Ученые пришли к выводу, что чтение на бумаге тренирует клетки мозга и повышает интеллект, — сказала она. — На наших глазах разрушаются каналы распространения прессы, исчезают киоски. Что нужно предпринять, чтобы улучшить распространение в этой отрасли? В Татарстане должны быть современные сети распространения печатной продукции».



Спикер выступила с предложением в Год родных языков сформировать в общественной среде моду на чтение: «В ряде стран, в том числе в США, Великобритании, насчитывают более 25 форм поддержки чтения».

Напомним, руководитель РА по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на итоговом совещании заявил, что в пандемию коронавируса медиа потеряли до 50% рекламных доходов.