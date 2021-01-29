Финансирование программы сохранения языков в Татарстане в 2020 году сократилось в два раза

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство Татарстана внесло изменения в госпрограмму сохранения и развития государственных языков республики. Согласно документу, в 2020 году ее финансирование было урезано в два раза.

Из постановления Кабмина РТ следует, что в 2020 году финансирование программы, рассчитанной на 2014—2022 годы, составило 61,48 млн рублей. В прошлой редакции эта цифра составляла 123,58 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общий объем финансирования теперь составляет 1,27 млрд рублей. По другим годам объемы выделяемых средств не изменились.

Напомним, 2021 год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства.

