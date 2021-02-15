Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Верховный суд РФ внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) России понятия «уголовный проступок». Под это понятие будут попадать 112 составов преступлений.

Законопроектом предлагается признание уголовным проступком впервые совершенных преступлений небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за исключением некоторых преступлений.

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В пояснительной записке к документу указывается, что к критериям уголовного проступка предлагают отнести 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики.

«С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 (72,97%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в Госдуме предложили выдворять из страны задержанных на несанкционированных акциях иностранцев.

Ольга Плешкова