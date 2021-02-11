В Госдуме предложили выдворять из страны задержанных на несанкционированных акциях иностранцев

Фото: realnoevremya

В Госдуме предложили выдворять из страны иностранцев, задержанных на несанкционированных митингах. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

В обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева он указал, что в Москве на прошедших акциях были задержаны и иностранцы. За административное правонарушение им грозит штраф, обязательные работы или арест. При этом, отмечает парламентарий, иностранные граждане «пытаются незаконными, общественно опасными методами влиять на политическую обстановку в чужой для них стране, где они не имеют избирательных прав», передает RT.

Фото: realnoevremya

Поэтому депутат предложил выдворять из страны иностранцев, задержанных на несогласованных акциях протеста.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ст. 20.2 КоАП Российской Федерации, а именно ввести новое положение, в соответствии с которым иностранные граждане, совершившие правонарушение по п. 6.1 настоящей статьи, помимо административного наказания в виде штрафа, обязательных работ или ареста, будут подлежать также и административному выдворению за пределы Российской Федерации», — говорится в обращении.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому штрафы за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных и силовых органов на митингах повышаются от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Сейчас сумма штрафа варьируется от 500 до 1 тыс. рублей.



Ольга Плешкова