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Сборная России по водному поло сыграла вничью с Румынией в квалификации к Олимпиаде

16:47, 15.02.2021
Сборная России по водному поло сыграла вничью с Румынией в квалификации к Олимпиаде
Фото: fina.org

Сборная России по водному поло сыграла вничью с Румынией (9:9) в матче второго тура квалификационного турнира на Олимпиаду-2020.

Самым результативным в составе россиян оказался Даниил Меркулов, забросивший в ворота соперника 4 мяча.

Фото: fina.org

После этого матча в активе России стало 3 очка по итогам двух туров. Завтра подопечные Сергея Евстигнеева сыграют против команды Германии.

Напомним, ранее россияне обыграли в упорной борьбе сборную Франции со счетом 13:12.

СпортВодные виды спорта
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