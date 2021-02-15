Сборная России по водному поло сыграла вничью с Румынией в квалификации к Олимпиаде
Сборная России по водному поло сыграла вничью с Румынией (9:9) в матче второго тура квалификационного турнира на Олимпиаду-2020.
Самым результативным в составе россиян оказался Даниил Меркулов, забросивший в ворота соперника 4 мяча.
После этого матча в активе России стало 3 очка по итогам двух туров. Завтра подопечные Сергея Евстигнеева сыграют против команды Германии.
Напомним, ранее россияне обыграли в упорной борьбе сборную Франции со счетом 13:12.СпортВодные виды спорта
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