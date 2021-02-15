В Казани врачи провели операцию 11-летней девочке, которая теряла слух

Врачи ДРКБ провели сложную операцию 11-летней девочке, которая часто страдала гнойными средними отитами, из-за чего у нее появилось снижение слуха.

Рубцовые изменения в среднем ухе привели к спайкам, а холестеатомы распространялись на слуховые косточки и открытый лицевой нерв, из-за чего у девочки могла быть ассиметрия лица.

«Ребенку потребовалась сложная слухоулучшающая операция под контролем микроскопа и эндоскопа, включавшая не только восстановление барабанной перепонки из аутотканей (собственная надкостница), санирующий этап (удаление патологического содержимого и рассечение рубцов), но и реконструкция цепи слуховых косточек (выточен под микроскопом протез на стремя из собственной наковальни), — передает пресс-служба Минздрава Татарстана слова врача-оториноларинголога высшей категории Ирины Андреевой.

Девочка все еще находится под наблюдением врачей. Ей предстоит еще одна операция на другом ухе.



Ранее врачи ДРКБ 67 дней боролись за жизнь девочки из Казани.

Ольга Плешкова