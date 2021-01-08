Врачи ДРКБ 67 дней боролись за жизнь девочки из Казани

Врачи ДРКБ боролись 67 дней за жизнь девочки. Медики вспомнили, как 3 года назад она поступила в медучреждение из инфекционной больницы в крайне тяжелом состоянии.

Ее сразу же госпитализировали в отделение реанимации с признаками вирусной инфекции, осложненной развитием двухсторонним пневмотораксом и пневмомедиастинумом. Девочку перевели на ИВЛ. Результаты компьютерной томографии показали, что оба легких представляют собой просто воздушные полости. Выполненное дренирование средостения и плевральных полостей не дало ожидаемого эффекта, кровь ребенка по-прежнему не удавалось насытить кислородом. Медики не отходили от девочки круглые сутки, стабилизировали состояние и искали оптимальные параметры вентиляции легких.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



— На тот момент опыта проведения именно легочного ЭКМО в клинике не было, поэтому приходилось регулировать потоки воздуха, насыщать кислородом кровь только за счет навыков врачей, в том числе и Игоря Закирова, который отдал очень много сил для поддержания жизнь Эмилии, — вспоминают врачи.



Транспортировать ребенка в другие клиники было невозможно, так как девочка не перенесла бы переезда. Врачи проводили онлайн-консультации с коллегами из других центров.



Когда медики уже хотели перевести аппараты на поддерживающий режим, они столкнулись с самым настоящим чудом — ребенок порозовел, сатурация повысилась до 98. Спустя 2 дня девочку перевели на самостоятельное дыхание, а затем и в отделение. Через неделю ее выписали домой. Сейчас ребенок живет здоровой жизнью, врачи поддерживают с ее родителями связь. В этом году она закончит первый класс, рассказали в Instagram больницы.

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Татьяна Леухина