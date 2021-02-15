Общественные пространства Казани в новогодние праздники посетили свыше 220 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Общественные пространства Казани в новогодние праздники посетили более 220 тысяч человек. Для них в парках и скверах проходила праздничная зимняя программа «Парки рядом», было организовано 96 мероприятий. Об этом рассказал на «деловом понедельнике» в Исполкоме города директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

Праздничные мероприятия проходили в общественных пространствах столицы Татарстана с 19 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. Для казанцев проходили спектакли, катание на льду, конкурс снеговиков, соревнования и многое другое. Были предприняты все меры, чтобы провести все мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Самым посещаемым местом в городе в новогодние праздники стала елка у центра семьи «Казан». Там побывали более 135 тыс. человек. Возле елки организовали торговые ряды, концертную программу.

Фото: Максим Платонов

Также в числе популярных мест оказался каток в парке «Черное озеро». Его посетили в новогодние каникулы более 90 тыс. человек. 2,5 тысячи казанцев стали зрителями передвижной музыкальной сцены «Студия Зима», где выступали местные творческие коллективы. Кроме того, жители и гости столицы Татарстана оценили выступления уличного театра из Санкт-Петербурга с перформансом «Декаданс». Представления прошли в семи парках, спектакли увидели почти 1,5 тыс. зрителей.

Дирекция парков и скверов Казани уже готовится к весенне-летнему сезону. Сейчас прорабатывается культурная программа на лето, запускаются аукционы на право размещения летом 51 нестационарного торгового объекта в 21 парке.



Татьяна Леухина