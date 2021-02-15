Гастрономические фестивали в Казани собираются провести в новом юридическом формате

Дирекция парков и скверов Казани готовится к весенне-летнему сезону, прорабатывает культурную программу на лето. В столице Татарстана запустили аукционы на право размещения летом 51 нестационарного торгового объекта в 21 парке. Там традиционно появятся пункты продажи мороженого, проката инвентаря, фуд-траки. Практически все аукционы будут разыграны на три сезона, пояснил директор дирекции парков и скверов Марат Закиров.

В прошлом году провели 38 аукционов на сумму 3,5 млн рублей. В этом году в Казани собираются провести гастрономические фестивали, фестиваль мороженого, Гринфест и другие массовые мероприятия в новом юридическом формате: за 30 дней на сайте будут выставлять информацию об открытом конкурсе, в котором могут принять участие любая организация, ИП или самозанятые.

Фото: Максим Платонов

Напомним, недавно Казань признана гастрономической столицей России, был официально зарегистрирован этот товарный знак.

Напомним, турпоток в Казань по итогам 2020 года снизился на 52% — до 1,7 млн человек, что связано с ограничениями по COVID-19. В прошедшие новогодние праздники столицу Татарстана посетили 140 тыс. туристов, что на 30 тыс. меньше по сравнению с 2020 годом. Подробнее — в материале «Реального времени».