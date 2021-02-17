Контракт на здание театра «Мастеровые» в Челнах официально ушел к местному «королю госзаказа»

Стройка впереди тендера

Тендер на строительство нового здания театра «Мастеровые» в Набережных Челнах выиграла местная компания ООО «Евростиль», выяснило «Реальное время». Стоимость контракта составила 892,7 млн рублей, в ходе конкурсных процедур цена снизилась примерно на 4,5 млн рублей от начальной. На этот контракт также претендовал еще один челнинский застройщик — «Стройтраст», он заявил ту же сумму, но по результатам конкурса уступил «Евростилю».



Судя по стоимости контракта, можно предположить, что речь идет о некой «первой очереди» строительства: ранее уже было известно, что на строительство здания театра выделена вдвое большая сумма — 1,8 млрд рублей из федерального бюджета, а челнинский исполком также говорил о поэтапном финансировании проекта. Вместе с тем в описании тендера источником средств значится «бюджет Республики Татарстан».

При этом, судя по сообщениям СМИ, стройка фактически уже ведется, причем еще с октября прошлого года. В «Инстаграме» театра можно найти фотографию паспорта объекта — подрядчиком там уже числится ООО «Евростиль». В самой компании пока не ответили на запрос «Реального времени».

Как будет выглядеть новый театр

Разработчиком проекта нового здания театра стал «Татинвестгражданпроект» — организация уже опубликовала в Сети рендеры внешнего вида будущего театра.

При этом эксперты и даже коллектив театра не очень тепло отнеслись к таким архитектурным решениям: будущее здание театра сравнивали со зданием бассейна или торговым центром. Однако проект здания взял второе место в Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ.



Изнутри же театр будет иметь более классическое оформление, выяснило «Реальное время» — выглядеть он будет примерно так:

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Новое здание будет пятиэтажным, зрительный зал рассчитан на 497 мест. Общая площадь здания — 11,9 тыс. кв. м.



Строитель домов, школ и театров

ООО «Евростиль» входит в десятку наиболее крупных строительных компаний Татарстана, по данным аналитической службы «Реального времени»: в топ-100 республиканских строителей организация занимает шестое место с оборотом в 5,1 млрд рублей по итогам 2019 года. Чистая прибыль за тот же период составила 51 млн рублей. Компания принадлежит семье бизнесмена Ильнара Гайсина.

В Челнах «Евростиль» строил и продавал жилые комплексы «Парус», «Озерный», «Европейский», «Чаллы Яр». Кроме того, у компании внушительный пакет госзаказов — по итогам 2020 года она получила контракты на сумму в 2,5 млрд рублей. Среди ее объектов — детсады и школы, спортивные залы, плавательные бассейны, больницы и объекты МВД, а также Набережночелнинский городской суд.

«Театральная» тема компании тоже близка по опыту предыдущих работ. Так, в 2020 году компания получила контракты на реконструкцию здания развлекательного комплекса «Колизей» для челнинского Татарского драматического театра, а также на капремонт здания городского Театра кукол.

Александр Артемьев