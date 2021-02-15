В Казани на остановках появятся рекламные панели и цифровые указатели

В Казани в этом году появятся рекламные панели на остановочных навесах и цифровые коммуникационные указатели. В прошлом году было принято решение постепенно сокращать крупноформатные поверхности наружной рекламы — билбордов, суперсайтов, супербордов и увеличить доли рекламных конструкций малого формата с 36% в настоящее время до 50% в 2025 году.

Так, рекламные панели планируется установить на 200 остановках во всех районах города. Пилотный проект реализовали на остановке «Ул. Тукая» по улице Татарстан с применением современной технологии «Кристаллайт». До этого в наружной рекламе подобного рода технологии еще не использовались, отметили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Фото: Рустем Шакиров (архив)

Ожидается, что электронно-цифровой коммуникационный указатель поможет малому и среднему бизнесу расширить возможности для продвижения своих товаров и услуг.

Со второго квартала текущего года рекламные компании в столице Татарстана начнут выплачивать отсроченные платежи ежемесячно небольшими равными долями в течение ближайших 2 лет.



Осенью прошлого года казанские перевозчики обратили внимание на проблему незаконной рекламы на информационных табло и столбах города.

Татьяна Леухина