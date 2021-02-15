Вахитовский суд назначил штраф двум активистам после митинга в Казани

Вчера Вахитовский суд Казани рассмотрел два материала после санкционированной акции в центре города. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Протоколы были составлены по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его организации» (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Вчера СМИ сообщили, что на двух активисток «Социалистической альтернативы», которых задержали в Казани после согласованного митинга, составили административные протоколы. Они использовали баннер о женской забастовке «против режима, угнетения и нищеты». По мнению полицейских, такой плакат не соответствует заявленной теме мероприятия.

После митинга на улице Баумана задержали девять активистов «Социалистической альтернативы» из Москвы. Шестерых отпустили без составления административного протокола, одного молодого человека оставили на ночь в отделе полиции «Вишневский» за неповиновение требованиям полиции.

Подробнее о том, как проходила санкционированная акция на площади Тысячелетия в Казани — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина